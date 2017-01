Leipzig. Am Samstag hat ein Unbekannter eine 76-Jährige in der Zwickauer Straße in Lößnig ausgeraubt und verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau mit ihrem Rollator vom Einkaufen. Als sie ihren Briefkasten geleert und den Eigangbereich des Mehrfamilienhauses betreten hatte, bemerkte sie einen Mann. Dieser stand vor der Haustür und suchte offenbar jemanden anhand der Klingelschilder.

Die 76-Jährige öffnete die Tür und fragte den Unbekannten, ob sie ihm helfen könne. Der Mann drängelte sich allerdings in den Flur, lief um sie herum und stahl ihr die Geldbörse aus einem Einkaufsbeutel, der am Rollator der Seniorin hing. Als er versuchte, das Portmonee zu verstecken, bemerkte das die 76-Jährige und verlangte die Geldbörse zurück. Daraufhin schubste sie der Unbekannte zu Boden. Die Frau verletzte sich und musste später in ein Krankenhaus gebracht werden, der Täter flüchtete.

Wie das Opfer gegenüber der Polizei angab, ist der Mann etwa 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und schlank. Er sprach gebrochen Deutsch. Zudem trug er einen hellgrauen Anorak mit schwarzen Mustern und eine dunkle Wollmütze. Kripobeamte haben die Ermittlungen aufgenommen.

