Leipzig. Ein 77-jähriger Radfahrer ist am Freitag im Leipziger Zentrum-Südost von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wollte der Mann gegen 10.45 Uhr die Puschstraße in Höhe Szendreistraße überqueren, achtete dabei jedoch nicht auf den Verkehr.

Ein 66-jähriger Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den 77-Jährigen mit seinem Wagen. Der Radfahrer zog sich bei dem Unfall so schwere Verletzungen zu, dass er später im Krankenhaus verstarb.

Von nöß