Leipzig. Nachdem die Leipziger Polizei vorab Hinweise erhalten hatten, dass ein 19-jähriger Leipziger Drogen in rauen Mengen konsumieren würde, statteten die Beamten dem jungen Mann am Samstag einen Besuch ab. Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr eine Streife gegen 13.15 Uhr an der Wohnung des Mannes in der Hildegardstraße im Leipziger Ortsteil Volkmarsdorf vor. Schon als ihnen die Tür geöffnet wurden, entdeckten die Beamten auf dem Wohnzimmertisch des Mannes eine Bong.

Weitere Durchsuchungen der Wohnung ergaben, dass der 19-Jährige Drogen und Betäubungsmittelzubehör in rauen Mengen zu Hause hatte. Neben einer Feinwaage, fanden die Beamten insgesamt etwa 770 Gramm Marihuana und rund 200 Ecstasy-Tabletten. Außerdem war ein 18-Jähriger in der Wohnung, der dort seit kurzem lebte und der Polizei ebenfalls einige Tütchen mit Pillen und pflanzlichem Rauschgift übergab.

Die Polizei ermittelt gegen die beiden Männer nun wegen Verdacht des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

nqq