Leipzig. Vermutlich Jugendliche haben am Dienstag eine 80-Jährige Radfahrerin angerempelt und ihr die Handtasche gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag bekannt gab, war die Dame im Allee-Center in Leipzig-Grünau einkaufen.

Gegen 14 Uhr fuhr sie an den Bahngleisen in Richtung Schönauer Brücke. An der Unterführung wurde sie dann angerempelt und stellte kurz darauf fest, dass die Tasche fehlte. Darin befanden sich ein mittlerer zweistelliger Geldbetrag sowie Lebensmittel. Nach Angaben der Polizei sah die Frau jedoch nur noch, wie zwei vermutlich jugendliche Radfahrer in Richtung Parkallee davonfuhren.

