Leipzig

Tragisches Unglück auf der Jahnallee: In Höhe der Red-Bull-Arena ist am Wochenende eine Fußgängerin von einem Motorrad erfasst worden und später an ihren schweren Verletzungen gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wollte die 82-Jährige am Samstag gegen 9.15 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Sportforum-Süd die Fahrbahn in Richtung Festwiese überqueren. Ein 31-jähriger Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen – es kam zum Zusammenstoß.

Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, wo sie ihren Verletzungen erlag. Der Motorradfahrer blieb unverletzt. Die Frau hatte laut Polizei nicht die Fußgängerampel genutzt, um über die Straße zu kommen. Zum genauen Unfallhergang liegen bisher noch keine Angaben vor.

„Es werden Zeugen gesucht, die den Zusammenstoß gesehen haben und Angaben zur Geschwindigkeit des Motorrads und dem Verhalten der Beteiligten machen können“, sagte Polizeisprecher Richard Baldeweg. Hinweise nimmt die Verkehrspolizei unter der Telefonnummer 0341/255-2910 entgegen.

Von nöß