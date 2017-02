Leipzig. Bei einem Unfall im Ortsteil Seehausen ist ein 82-Jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war der Mann am Mittwoch gegen 18 Uhr verbotswidrig in der Handelsstraße in entgegengesetzter Richtung auf dem Gehweg unterwegs. Ein 39-jähriger Autofahrer wollte von einem Parkplatz aus rechts in die Straße einbiegen, dabei kam es zur Kollision mit dem 82-Jährigen. Der Radfahrer musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 1100 Euro.

luc