Leipzig

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der 88-jährigen Annemarie Maus aus Leipzig. Die Rentnerin wird seit Montagnachmittag vermisst. Zum letzten Mal wurde sie im Seniorendomizil der AWO in der Teichmannstraße 1 in Leipzig-Liebertwolkwitz gesehen. Als die Frau am Montag gegen 17 Uhr zum Abendessen abgeholt werden sollte, war sie nicht in ihrem Zimmer. Sie ist demenzkrank und findet höchstwahrscheinlich nicht alleine zurück. Trotz intensiver Suche und Einsatz eines Hubschraubers hat die Polizei die Frau bisher nicht gefunden. Sie bittet nun um Hinweise. Annemarie Maus wird wie folgt beschrieben:

- scheinbares Alter etwa 85 Jahre

- zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß

- schlank

- glatte, weiße Haare

- braune Augen

Wer Annemarie Maus seit Montagnachmittag gesehen hat, weiß, wo sie sich aufhalten könnte oder Kontakt zu ihr hatte, kann sich beim Polizeirevier Südost in der Richard-Lehmann-Str. 19 in Leipzig melden. Telefon: 0341/30 30 10 0

soa