89-Jährige von zwei Unbekannten um fünfstelligen Betrag betrogen

Leipzig. Am Dienstag ist eine 89-jährige Leipzigerin von Betrügern reingelegt worden. Gegen Mittag erhielt die 89-Jährige einen Anruf von einer angeblichen Nichte, die nach vorhandenem Geld fragte, um am Amtsgericht eine Einzahlung zu machen. Die Dame erwähnte einen kleinen fünfstelligen Betrag woraufhin die Betrügerin vom Sohn eines Rechtsanwaltes namens Dr. Otto sprach. Der sollte das Geld abholen, da sie selbst und der Anwalt nicht vom Gericht wegkönnten. Gründe dafür gab die Anruferin nicht an.

Auch nach Schmuck und anderen Wertgegenständen fragte die Frau am Telefon, welche die 89-Jährige nicht besaß. Jedoch packte sie das verfügbare Geld in eine Plastiktüte und übergab es gegen 13 Uhr wie aufgefordert einem an der Tür wartenden Mann.

Erst später bemerkte die alte Dame, dass sie betrogen wurde und erstattete Anzeige. Den Mann, dem sie das Geld gegeben hatte, beschrieb sie wie folgt: Er sei ungefähr 35 Jahre alt gewesen, hatte eine kräftige und gedrungene Gestalt, war ungefähr 1,70 Meter groß. Er hatte schwarze Haare und einen schwarzen Dreitagebart. Er sprach Deutsch mit Akzent und hatte insgesamt ein ungepflegtes Äußeres. Über die Kleidung konnte das Opfer keine Angaben machen.

Zur Anruferin konnte die 89-Jährige nur sagen, dass sie gutes Deutsch mit norddeutschem Akzent sprach. Die Anruferin klang ähnlich wie die tatsächlich in Norddeutschland lebende Nichte der Betrogenen.

Die Unbekannte rief nach der Übergabe erneut an und teilte mit, dass sie das Geld erhalten habe. Außerdem wollte die falsche Nichte am Abend die 89-Jährige besuchen und bei ihr übernachten. Am nächsten Tag, so teilte die Betrügerin mit, wolle sie zur Bank und der Leipzigerin das Geld zurückgeben. Doch die Anruferin meldete sich nicht noch einmal.

Wer Hinweise zu den Betrügern geben kann, meldet sich telefonisch unter (0341) 96 64 66 66.

dei