Leipzig

Am frühen Sonntagmorgen musste die Leipziger Feuerwehr zu einem Brand in Möckern ausrücken. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, schlugen gegen vier Uhr Flammen aus drei Abfallcontainern in der Clausewitzstraße. Zwei Papier- und ein Restmüllcontainer brannten.

Das Feuer beschädigte auch eine angrenzende Hausfassade, hieß es weiter. Die Feuerwehr musste auf rund 25 Quadratmetern die Dämmung von dem Gebäude entfernen, um den Schaden in Grenzen zu halten.

Die Ursache des Brandes ist derzeit ebenso unklar wie die Höhe des entstandenen Schadens.

Von lyn