Leipzig

Im Leipziger Stadtteil Grünau hat ein Unbekannter am Donnerstagmorgen versucht, einen achtjährigen Jungen festzuhalten. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach war das Kind auf dem Schulweg und befand sich gegen 6.15 Uhr in Höhe Kometenweg/Uranusstraße, als er von dem Mann laut angesprochen und weggezogen wurde.

Der Achtjährige konnte sich losreißen und flüchtete in den Schulhort. Er wurde nicht verletzt. Laut seiner Aussage hat der Mann ein scheinbares Alter von 40 bis 60 Jahren, trug eine schwarze Winterjacke mit Kapuze, schwarze Stiefel und Jeans sowie ein Basecap derselben Farbe. Auffallend waren sowohl seine Zahnlücken als auch seine schwarz-weiß gestreiften Schnürsenkel.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zur Person geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Kripo Leipzig in der Dimitroffstraße 1 oder telefonisch unter (0341) 966 4 6666 zum melden.

von CN