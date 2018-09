Leipzig

Mit einer ebenso alten wie dreisten Masche ist am Donnerstag im Leipziger Stadtteil Schönau eine ältere Frau bestohlen worden. Der Dieb gab sich laut Polizei an der Tür der Seniorin im Dölziger Weg als Heizungsableser aus und behauptete, die Thermostate in Wohn- und Schlafzimmer ablesen zu müssen. Während er die Frau gegen 14.30 Uhr unter einem Vorwand im Badezimmer warten ließ, durchstöberte der Dieb die Räume und fand ein Portemonnaie. Die mit einem zweistelligen Geldbetrag, Personalausweis und anderen Dokumenten gefüllte Geldbörse steckte er ein und verabschiedete sich daraufhin freundlich von der Frau.

Erst später bemerkte sie den Diebstahl und beschrieb den Täter als zwischen 55 und 60 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 groß und kräftig. Er habe kurzes, dunkles und volles Haar, eine dunkle Jeans sowie eine dunkle Jacke getragen. Außerdem sprach er mit sächsischem Dialekt.

Wer Angaben zum Täter machen oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten, sich in der Dimitroffstraße 1 in Leipzig oder unter der Telefonnummer (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von anzi