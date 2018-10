Leipzig

Ein 19-Jähriger Autofahrer hat am Freitagmorgen Probleme mit der Polizei bekiommen. Gegen 4.20 Uhr war er in Leipzig auf der Bundessstraße 2 stadtauswärts unterwegs. Kurz vor der Abfahrt Goethesteig kreuzten Rehe die Fahrbahn, weshalb der junge Fahrer auswich und ins Schleudern geriet. Er kollidierte mit der Leitplanke am rechten Straßenrand.

Die herbeigerufene Polizei nahm Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein Atemtest ergab einen Wert von 1,04 Promille. Der Führerschein des 19-Jährigen wurde eingezogen, sein Fahrzeug abgeschleppt. Laut Polizei entstand ein Sachschaden in Höhe von 7000 Euro. Der Fahrer muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

von LVZ