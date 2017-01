Leipzig. Rauchsäule am Freitagnachmittag über Leipzig-Großzschocher. Wie es aus der Leitstelle der Feuerwehr gegenüber LVZ.de hieß, waren um 14.40 Uhr mehrere Reifen, Altbatterien und Mülltonen in der Nähe eines Autohauses in Brand geraten. Die Feuerwehr war vor Ort und löschte die Flammen. Die Ursache für das Feuer war noch unklar.

luc