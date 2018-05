Leipzig

Großbrand im Leipziger Nordwesten: Die alte Sternburg-Brauerei in Lützschena-Stahmeln stand in Flammen. Gegen 17.15 Uhr am Sonntagnachmittag wurde der Brand gemeldet, so ein Feuerwehrsprecher gegenüber LVZ.de. Das Feuer soll an fünf verschiedenen Stellen im Dachbereich des verfallenen Gebäudes ausgebrochen sein, hieß es. Die Brandherde befanden sich im Dachbereich, im Keller und an drei Nebengebäuden der Brauerei. Gegen 20.40 Uhr war der Großeeinsatz beendet.

Laut Polizei brannte das Kuppeldach des Hauptgebäudes sowie das Dach eines Nebengebäudes. Durch den Brand gab es eine starke Rauchentwicklung. Gefahr für die Anwohner bestand aber nicht. Wie Qualmwolke habe sich auch schnell verzogen.

Zur Galerie In der früheren Bierbrauerei Sternburg in Leipzig-Lützschena ist am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist vor Ort im Großeinsatz. Erste Hinweise deuten auf Brandstiftung hin. Fotos: Michael Strohmeyer / Christian Modla

Brandstiftung vermutet

Details zur Brandursache stehen noch aus. Die fünf unterschiedlichen Brandstellen der Industriebrache könnten aber auf Brandstiftung hindeuten. "Wir ermitteln natürlich in diese Richtung", sagte Diana Mann aus dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei gegenüber LVZ.de.

Rund 35 Feuerwehrleute versuchten am Nachmittag vor Ort, die Flammen zu löschen. Dabei kamen auch zwei Drehleitern und über zehn Fahrzeuge zum Einsatz. Verletzte gab es laut Polizei nicht. Gegen 20.40 Uhr wurde der Einsatz von den Brandbekämpfern beendet.

Brauerei-Areal soll Wohngebiet werden

Erst in dieser Woche hatte die Stadt bekannt gegeben, dass das seit 25 Jahren leerstehende Areal von einem Investor zu einem Wohnquartier umgebaut werden soll.

