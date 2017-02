Leipzig. Nachdem er feuchtfröhlich seinen Geburtstag gefeiert hatte, hat sich ein 18-Jähriger am Freitagmorgen gegen 3.30 Uhr mit dem Auto eines Bekannten auf den Heimweg gemacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er ohne Licht und in Schlangenlinien die Eisenbahnstraße entlang, als ein Fahrzeug der Wachpolizei auf den Wagen aufmerksam wurde. An der Kreuzung Eisenbahnstraße/Karl-Liebmann-Straße kollidierte der 18-Jährige schließlich ohne Fremdeinwirken mit dem Bordstein und kam zum Stehen.

Die Wachpolizisten unterzogen den 18-Jährigen einer Kontrolle, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Im Zuge der Kontrolle stellten die Beamten außerdem fest, dass der 18-Jährige gar nicht im Besitz eines gültigen Fahrausweises war und der geliehene Wagen zudem nicht pflichtversichert war. Sein neues Lebensjahr durfte der 18-Jährige daraufhin auf der Polizeidienststelle einläuten.

nqq