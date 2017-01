Leipzig. Kein guter Start in den neuen Job: An seinem ersten Arbeitstag hat ein Lieferfahrer bei Unfällen drei Autos beschädigt und ist geflohen. In der Tarostraße kam er nach Angaben der Polizei gegen 21.15 Uhr witterungsbedingt von der Straße ab und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Trotz des Unfalls wollte er die Fahrt fortsetzen; nach rund 50 Metern sei jedoch dasselbe noch einmal passiert. Daraufhin floh der Mann und ließ das Auto stehen. „Bilanz der ersten Schicht: drei zerstörte Pkw, mittlerweile erkaltetes Essen und ein stinksaurer Chef“, urteilt die Polizei.

