Leipzig

Ausgefallene Ampeln haben am Mittwoch für Aufregung in der Leipziger Innenstadt gesorgt. Am Augustusplatz funktionierten die Lichtzeichen nicht, was für Verwirrung bei Auto- und Radfahrern sorgte. Polizisten sprangen ein, regelten den Verkehr per Handzeichen.

Zu den Gründen für den Ausfall konnte sich die Polizei nicht äußern. Die Zuständigkeit für Ampeln in Leipzig liege beim Verkehrs- und Tiefbauamt, erklärte ein Sprecher. „Wir unterstützen in solchen Fällen nur.“

Von LVZ