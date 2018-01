Amtsgericht Leipzig spricht Ersatz-Papa frei: „Das ist ziemlich bitter“

Leipzig. Der kleine Jan* muss durch die Hölle gegangen sein. Der Sechsjährige wurde mit Fäusten geschlagen, zudem getreten. Er hatte blaue Flecken am ganzen Körper und schwere Brandblasen am linken Bein. „Ihm wurde massiv etwas angetan“, meint Rechtsanwältin Anja Truthmann als Interessenvertreterin des Jungen. Und doch hat das Leipziger Amtsgericht den dringend tatverdächtigen Mann auf der Anklagebank, den Ex-Partner von Jans Mutter, am Dienstag von allen Misshandlungsvorwürfen freigesprochen. „Das ist ziemlich bitter“, räumt selbst die urteilende Richterin Martina Kadler-Orthen ein. „Doch trotz aller Mühe konnten wir nicht aufklären, wie die Verletzungen entstanden sind“, so die Richterin bei der Begründung des Urteils. Es entspricht dem Antrag der Verteidigung. Auch die Staatsanwaltschaft hat Freispruch beantragt.

Dabei ging die Anklagebehörde zunächst davon aus, dass Clemens K., ein 26-jähriger arbeitsloser Maurer, den Jungen im November 2014 übel zugerichtet hat. Der Ersatz-Papa habe dem damals Sechsjährigen in der Familienwohnung in Grünau, in der Heilbronner Straße, mit Fausthieben und Fußtritten schlimme Schmerzen zugefügt, so die Vorwürfe. Außerdem habe er ihn mit heißem Wasser am linken Unterschenkel verbrüht. Clemens K. habe „weder Mitgefühl noch Mitleid“ gezeigt, steht in der Anklage.

Doch vor Gericht bestreitet der 26-Jährige alles. Zwar sei der Junge „nicht einfach“ gewesen. „Er ist überall raufgeklettert, auf die Schränke zum Beispiel, er hat auch mal gebockt“, schildert er. „Aber ich habe ihn nicht geschlagen.“ Die Verbrühungen müsse er sich in der Badewanne selbst zugefügt haben.

Und auf die Aussagen des Jungen selbst kann die Justiz nicht bauen. „Er war nicht altersentsprechend entwickelt, sprach auch nicht wie ein Sechsjähriger“, erinnert sich die ermittelnde Kripo-Beamtin. „Er nuschelte sehr stark.“ Nur einmal, bei der Untersuchung durch einen Rechtsmediziner Ende 2014, bezichtigte Jan den Ersatz-Papa, den er „Onkel“ nannte, der Gewalteinwirkung. Dieser habe ihn auch ins heiße Badewasser gestellt. Später widerspricht sich Jan ständig. Keiner habe ihn gehauen, so der mittlerweile Neunjährige.

Rechtsmediziner Carsten Babian ist sich sicher, dass die massiven Verletzungen nicht etwa beim Spielen und Hinfallen verursacht wurden, sondern die Folge von Schlägen und Tritten waren. „Es handelt sich eindeutig um Misshandlungen. Doch wir haben keine objektiven, keine überzeugenden Beweismittel“, sagt Staatsanwältin Ingrid Schmitz nun. Sie hält sowohl die Mutter als auch den Ersatz-Vater für tatverdächtig. Gegen die Mutter (29) war ursprünglich auch ermittelt, das Verfahren aber eingestellt worden. „Sie haben vielleicht beide das Kind drangsaliert. Es war vielleicht nur ein Störfaktor“, sagt Richterin Kadler-Orthen. Das Paar bekam noch eine gemeinsame Tochter (sie lebt jetzt im Heim), ist seit 2016 aber getrennt. Clemens K. zog danach in den Raum Brandenburg, hat mit einer neuen Partnerin eine weitere, gerade fünf Monate alte Tochter.

Jan lebt seit den Vorfällen Ende 2014 in einer betreuten Wohngemeinschaft in Leipzig. „Er war schwer traumatisiert, sehr schreckhaft“, sagt Kinderpsychotherapeutin Lucia Mezger vor Gericht. Sie spricht von „schweren Entwicklungsverzögerungen“ und „dissoziativen Störungen“. Die von März 2017 bis Ende des Jahres durchgeführte Behandlung sei „aus organisatorischen Gründen abgebrochen“ worden, weil die Einrichtung „keine festen Termine einhalten“ könne. „Das ist sehr bedauerlich. Der Junge braucht dringend weiter eine Therapie.“

(*Name von der Redaktion geändert)

Von Sabine Kreuz