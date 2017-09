Angeblicher Biologiestudent züchtet rund 100 Haschischpflanzen in Leipzig

Leipzig. Ein 35-Jähriger hat ungefähr 100 Haschischpflanzen illegal in einem Zelt in Leipzig angebaut. Wie die Polizei am Montag mitteilte, nahm sich der Züchter eines verwilderten 1500 Quadratmeter großen Gartens in der Hilligerstraße in Mockau-Nord an und errichtete dort ein grünes Zelt. Der angebliche Biologiestudent hegte und pflegte seinen Garten Tag und Nacht. Dadurch fiel er den anderen Pächtern auf.

Als diese den Zeltinhalt bemerkten, riefen sie die Polizei. Die Beamten sichteten rund 100 Haschischpflanzen. Nun ermitteln sie gegen den 35-Jährigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

dei