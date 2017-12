Angeblicher Gewinn gegen „Überbringungsgebühr“

Markkleeberg. Einen 25 000-Euro-Gewinn versprach Dienstagvormittag eine Anruferin einer 76-jährigen Markkleebergerin – sie müsse nur am nächsten Tag eine „Überbringungsgebühr“ in vierstelliger Höhe zahlen. Die Rentnerin erzählte ihrem Mann davon, der Schlimmes ahnte und die Polizei einschaltete. „Erstaunlich ist, dass die 76-Jährige bereits vor Kurzem wegen eines vermeintlichen Gewinns aus der Türkei angerufen worden war“, so die Polizei am Mittwoch. Schon damals sei das dem Pärchen verdächtig vorgekommen, Anzeige erstattet worden. Zwei der Firmen, bei denen das Pärchen tatsächlich ein Gewinntippspiel betreibt, hätten ihren Firmensitz in der Türkei, hieß es.

Von -tv