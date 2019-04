Leipzig

Bei einem Küchenbrand im Leipziger Stadtteil Eutritzsch sind am Donnerstagabend zwei Menschen verletzt worden. In einer Wohnung in der Schiebestraße war auf dem Herd ein Gegenstand aus Kunststoff angebrannt, hieß es aus der Rettungsleitstelle der Feuerwehr. Demnach war der Notruf gegen 18.50 Uhr eingegangen.

Mehrere Löschzüge rückten in den Norden der Messestadt aus. Die betroffene Wohnung sei stark verqualmt gewesen. Zwei Menschen mussten zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Wie schwer ihre Verletzungen sind und ob die beiden in der betroffenen Wohnung lebten, war zunächst unklar – ebenso wie Alter und Geschlecht.

Die Maßnahmen konnten laut Feuerwehr gegen 20 Uhr beendet werden. Den Angaben nach kümmert sich nun die Polizei um den Fall.

Von jhz