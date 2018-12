Leipzig

Aufregung im Leipziger Zentrum: Angebranntes Essen hat am Mittwochabend in der Grassistraße einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Es habe in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses gequalmt, hieß es aus dem Lagezentrum der Polizei.

Demnach gab es offenbar einen Küchenunfall. Einen Brand habe es aber nicht gegeben. Die Feuerwehr war gegen 18.45 Uhr mit mehreren Wagen zum Einsatzort gefahren.

Von jhz