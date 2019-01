Leipzig

Drei Männer haben in der Nacht zu Mittwoch in einer Gemeinschaftsunterkunft an den Tierkliniken im Zentrum-Südost einen 27-Jährigen angegriffen und ihn mit einer Eisenstange schwer verletzt. Nachdem es in den letzten Wochen vermehrt zu nächtlichen Feiern und Beschwerden durch Anwohnern kam, hämmerten die Feiernden gegen 3 Uhr an die Tür eines vermeintlichen Beschwerdeführers. Als dieser öffnete, griffen sie gemeinschaftlich den Mann und seinen gleichaltrigen Bruder an. Laut Polizei blutete das Opfer nach der Attacke stark und musste zur medizinischen Weiterversorgung ins Krankenhaus. Der Bruder wurde leicht verletzt.

Die alarmierte Polizei griff im Umfeld der Unterkunft drei junge Männer auf, die durch blutverschmierte Kleidung auffielen. Sie bestritten die Tat, wurden aber dennoch als vermutliche Angreifer identifiziert. Die Polizei hat gegen die 24-, 28- und 29-Jährigen Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Von fbu