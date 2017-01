Leipzig. Mehrere Angreifer haben am Montagabend in Leipzig-Kleinzschocher ein Pärchen in einer Straßenbahn attackiert und verletzt. Wie die Tramfahrerin gegenüber der Polizei erklärte, hätte die Gruppe an der Haltestelle der Linie 1 in der Kurt-Kresse-Straße die Türen aufgedrückt und wäre zielgerichtet auf das Paar losgestürmt. Sie schlugen auf die 18-Jährige und ihren 20-jährigen Begleiter ein. Diese wurden dabei verletzt und mussten später ambulant behandelt werden.

Von den vier Angreifern wurde eine 16-Jährige verletzt, diese musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Die Polizei nahm die Personalien von drei weiteren mutmaßlichen Tätern auf, zwei Frauen und einem Mann im Alter von 17 bis 22 Jahren. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, die Ermittlungen laufen.

joka