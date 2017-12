Angriffe bei Schneeballschlacht: Feuerwehr fordert Verurteilungen

Leipzig. Nach den Attacken auf Feuerwehrleute bei der Schneeballschlacht am Sonntagabend am Connewitzer Kreuz in Leipzig fordert die Gewerkschaft der Feuerwehr eine „lückenlose Aufklärung dieser Straftat sowie die Verfolgung und Verurteilung der Straftäter“. Wie Sprecher Helge Schönlebe am Dienstag erklärte, hätten die Angreifer bewusst Verletzungen der Feuerwehrleute in Kauf genommen. „Nach Steinwürfen und dem Einsatz von Pyrotechnik durch die schwarz gekleideten und teils vermummten Angreifer ist von Glück zu reden, dass es keine verletzten Kollegen gab“, so Schönlebe weiter.

Beim ersten Wintereinbruch des Jahres am Sonntag hatten sich etwa 150 Personen am Connewitzer Kreuz versammelt und sich gegenseitig mit Schneebällen beworfen. Zudem seien die weißen Geschosse auch auf Passanten, Autos und andere Verkehrsteilnehmer niedergegangen, hieß es.

Im späteren Verlauf der inzwischen schon traditionellen Schneeballschlacht im Kiez wurden von Unbekannten auch vier Mülltonnen angezündet. Anrückende Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden mit Flaschen beworfen.

Von mpu