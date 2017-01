Leipzig. Die Vorwürfe sind massiv und zwar von beiden Seiten. Am Mittwoch hat vor der 15. Strafkammer am Landgericht Leipzig der Prozess gegen drei Manager von Unister und Travel 24 begonnen. Die Tatvorwürfe gegen Daniel Kirchhof (Unister-Mitgründer und ehemaliger Finanzchef), Holger Friedrich (Leiter Flugbereich bei Unister) und Thomas Gudel (Ex-Finanzchef bei Travel 24) reichen von Computerbetrug über Steuerhinterziehung bis hin zum unerlaubten Betreiben von Versicherungsgeschäften.

Zwei Anklagesätze mit zusammen 48 Seiten verlasen die Vertreter der Dresdner Generalstaatsanwaltschaft unter Federführung des leitenden Ermittlers Dirk Reuter. Über mehrere Stunden präsentierten die Ermittler ihre Vorwürfe, gespickt mit endlos erscheinenden Zahlenkolonnen. Der Kern des ersten Teils: Die Angeklagten sollen in unterschiedlicher Beteiligung ohne Erlaubnis Reiserücktrittsversicherungen vertrieben und der Unister-Gruppe zwischen November 2011 und Ende 2012 damit einen Ertrag von 14 Millionen Euro beschert haben. Außerdem sollen die Manager Versicherungssteuern in Höhe von 1,1 Millionen Euro und Umsatzsteuern in Höhe von 790.000 Euro hinterzogen haben. Friedrich, so der Vorwurf, habe einem Versicherungspartner von Unister zudem Umsätze von 125.000 Euro nicht gemeldet. Daraus sei ein weiterer Steuerschaden entstanden.

Unister bot jahrelang Produkte unter den Namen „Flexifly“ und „Stornoschutz“ an. Damit konnten Kunden gegen einen Aufpreis die Zusatzkosten für Umbuchungen oder Flugabsagen ohne besondere Gründe ausgleichen. Die Staatsanwaltschaft sieht in dem Service eine nicht genehmigte Versicherung, Unister hält ihn für eine vertragliche Nebenabrede, die keiner besonderen Erlaubnis bedarf.

Im zweiten Teil der Anklage geht es um die in der Reisebranche übliche Praxis des „Herunterbuchens“. Kunden kaufen dabei ihren Flug zum auf dem Onlineportal ausgewiesenen Preis. Mitarbeiter von Unister sollen anschließend im Hintergrund nach günstigeren Tarifen gesucht und die Ersparnis nicht an den Endverbraucher weitergegeben haben.

Die Anklagevertreter berichteten von einem ausgeklügelten System beim Internetriesen vom Barfußgässchen. Mitarbeiter hätten die Buchungen in günstigere Flüge für Pauschalreisen umdeklariert oder bei One-Way-Strecken den Rückflug für den Kunden einfach mitgebucht, weil das Paket in Summe günstiger war. Der Sitz für eine Strecke im Flugzeug sei dann einfach leer geblieben. Die Kunden hätten von alledem nichts mitbekommen.

Laut Anklage seien die Unister-Mitarbeiter durch ein Bonussystem extra motiviert worden. Die Prämien hätten sich nach dem Umsatz gerichtet und von mehreren Hundert Euro bis zu einem Spitzenwert von mehr als 2000 Euro monatlich gereicht. Die Anklage listet insgesamt 87.000 Fälle auf und beziffert einen Schaden von 7,6 Millionen Euro.

Die Angeklagten planen in dem Verfahren umfänglich auszusagen. Wann ist noch unklar. Kirchhof teilte in einer schriftlichen Erklärung zu Prozessbeginn mit: „Das Verfahren ist seit Jahren für meine Familie und mich eine nahezu existenzbedrohende Belastung in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht.“ Er erhoffe sich eine vollständige Entlastung. Vertreten wird Kirchhof von Ines Große und Legida-Frontmann Arndt Hohnstädter. „Herr Hohnstädter ist mein Pflichtverteidiger, ich kann mir keinen Anwalt für 200 bis 300 Euro Stundensatz leisten“, so der Unister-Gesellschafter. Politisch sei er neutral und habe in diesem Punkt mit Hohnstädter nichts zu tun, betonte Kirchhof.

Friedrichs Verteidiger, der Frankfurter Wirtschaftsanwalt Thomas Filler, ließ an der Anklage kein gutes Wort. „Das Runterbuchen wird seit 30 Jahren in Deutschland praktiziert, bisher gab es deshalb nie Ermittlungen“, erklärte er. Filler hält die Vorwürfe gegen seinen Mandaten für haltlos und die Anklage für „aufgeblasen“. Sie stehe „auf tönernen Füßen“. Das Vorgehen der Generalstaatsanwaltschaft mit zwei Razzien, der Untersuchungshaft für Kirchhof, Gudel sowie weitere Manager und die folgenden jahrelangen Ermittlungen hätten Unister in den Abwärtsstrudel gezogen. Am Ende stand die Insolvenz des Unternehmens.

Matthias Roth