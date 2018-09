Leipzig

Nach gleich zwei mutmaßlich politisch motivierten Anschlägen in Leipzig-Grünau ermittelt die Polizei. Wie Behördensprecher Uwe Voigt am Mittwoch der LVZ mitteilte, beschädigten Unbekannte an der Filiale der Deutschen Bank in der Stuttgarter Allee neun doppelt verglaste Sicherheitsfenster sowie die Scheibe der Eingangstür. Die Täter drangen allerdings nicht in das Gebäude ein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar, dürfte nach ersten Schätzungen aber im fünfstelligen Bereich liegen. Der Tatzeitraum liegt den Ermittlern zufolge zwischen Montag, 17.45 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, als der Schaden bemerkt wurde. Die Polizei hofft auf Zeugen.

Politischer Hintergrund wahrscheinlich

Etwa zur gleichen Zeit, zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 9.45 Uhr, zerstörten Unbekannte zwei Schaufensterscheiben sowie die Eingangstür des Wahlkreisbüros des CDU-Landtagsabgeordneten Andreas Nowak in der Ludwigsburger Straße. Die Polizei prüft, ob zwischen beiden Anschlägen ein Zusammenhang besteht. Ein politischer Hintergrund gilt als wahrscheinlich.

Bei dem Anschlag auf die Deutsche Bank in der Stuttgarter Allee wurden neun Scheiben und die Eingangstür beschädigt. Quelle: Andre Kempner

Erst vor zwei Wochen hatte es einen Anschlag auf die Bankfiliale am Lindenauer Markt gegeben. Mutmaßliche Linksextreme bekannten sich kurz darauf auf dem Szeneportal Indymedia dazu (die LVZ berichtete)

Von Frank Döring