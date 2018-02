Anschlag auf Büro von Justizminister Gemkow: Polizei sucht Zeugen

Leipzig. Rund eine Woche nach dem Anschlag auf das Büro von Landesjustizminister Sebastian Gemkow (CDU) hat die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet. Die Außenwände des Wahlkreisbüros auf dem Gelände der Baumwollspinnerei in Lindenau waren in der Nacht zum 1. Februar mit schwarzer Farbe besprüht worden. Der Sachschaden beträgt laut Landeskriminalamt (LKA) rund 5000 Euro.

Das beim LKA angesiedelte Polizeiliche Extremismus- und Terrorismus-Abwehrzentrum (PTAZ) hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Gesucht werden Zeugen, „die sich im Tatbereich aufgehalten und relevante Feststellungen gemacht haben“. Hinweise können bei der Leipziger Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1, unter der Telefonnummer (0341) – 96 64 66 66 oder bei jeder anderen Dienststelle abgegeben werden.

Bekennerschreiben aufgetaucht

Der Farbanschlag hatte sich in der Zeit vom 1. Februar 17.30 Uhr und dem 2. Februar um 6.30 Uhr ereignet. Auf dem Internetportal Indymedia wurde später ein Bekennerschreiben veröffentlicht. Darin wurde der Angriff auf das Büro mit dem Einmarsch türkischer Soldaten in die von Kurden kontrollierte Provinz Afrin in Syrien begründet. Die Verfasser schrieben von einer „verachtenswerten Kooperation von Deutschland und seinen Regierungen mit dem türkischen Staat“.

Es war nicht der erste Anschlag auf von Gemkow benutzte Räumlichkeiten. Im Jahr 2015 wurden Buttersäure und Steine auf seine Leipziger Wohnung geworfen, im September 2017 ein Mann zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Anschlag soll eigentlich einer benachbarten linken Wohngemeinschaft gegolten haben.

