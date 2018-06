Leipzig

Unbekannte hatten es in der Nacht zum Donnerstag auf zwei Gebäude in der Karl-Heine-Straße in Leipzig-Plagwitz abgesehen. Etwa im Zeitraum zwischen 23 Uhr am Mittwoch und den frühen Morgenstunden am Donnerstag, warfen sie mit Pflastersteinen insgesamt zwölf Fensterscheiben einer Bildungseinrichtung ein und verschmierten die Hausfassade mit Teer. Zudem wurde auch ein nahe gelegenes Planungsbüro angegriffen und auch hier mehrere Fensterscheiben zerstört. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Südwest in der Ratzelstraße 222 in Leipzig zu melden, oder unter der Nummer 0341 94 690 0 anzurufen.