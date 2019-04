Leipzig

Anschlag auf das Soziokulturelle Zentrum „Große Eiche“ in Böhlitz-Ehrenberg: Wie die Polizei am Montagmorgen auf LVZ-Anfrage mitteilte, warfen Unbekannte Farbbomben gegen die Fassade des Gebäudes in der Leipziger Straße und versuchten, Fensterscheiben zu zerstören. Nach ersten Angaben von Ortsvorsteher Denis Achtner ( CDU) waren es vier Vermummte, die in der Nacht zum Montag gegen 1.30 Uhr die Einrichtung attackierten.

„Das Soziokulturelle Zentrum ,Große Eiche’ ist eine der wichtigsten Einrichtungen im Ort für Kultur und Bildung sowie Begegnungsstätte und Anlaufpunkt für Vereine und Familien, die zum Beispiel die Bibliothek besuchen“, so der Kommunalpolitiker. „Das Haus ist offen für alle. Wer Farbbeutel auf diese Einrichtung wirft, trifft auch uns alle!" Zumal sich das Gebäude im Eigentum der Stadt Leipzig befinde. Die Höhe des Schadens sowie das Motiv der Tat sind noch nicht bekannt.

Auch AfD nutzt Einrichtung

Allerdings soll am morgigen Dienstag eine Veranstaltung der sächsischen AfD-Landtagsfraktion in der „Großen Eiche“ stattfinden. Bislang ist jedoch unklar, ob der Anschlag damit in Verbindung steht. Ein Bekennerschreiben ist noch nicht aufgetaucht. „Die AfD hat in den vergangenen Monaten immer wieder das Objekt genutzt“, so Achtner. „Bisher ist nichts passiert.“

Es wäre allerdings nicht das erste Mal, dass Linksextreme eine Einrichtung angreifen, die von der AfD genutzt wird. In der Nacht zum 9. November 2018, unmittelbar vor dem Kreisparteitag der Leipziger AfD, verwüsteten Unbekannte den Gasthof „Zur Ratte“ in der Erikenstraße in Hartmannsdorf-Knautnaundorf. Auf einer linken Kampagnen-Plattform „Militante Offensive gegen die AfD“ sind sachsenweit mittlerweile 36 Anschläge gegen die Partei und deren Mitglieder seit März 2018 erfasst.

Von Frank Döring