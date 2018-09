Leipzig

Bei einem Anschlag ist in der vergangenen Nacht das Gebäude der Landesdirektion Sachsen in Leipzig beschädigt worden. „Unbekannte Täter haben zwölf Scheiben, eine Eingangstür und eine Seitentür zerstört“, sagte Polizeisprecher Uwe Voigt.

Mutmaßlich Täter aus der linken Szene haben das Gebäude der Landesdirektion schwer beschädigt.

Die Ermittler suchen die Täter in der linken Szene. An der Scheibe einer Tür des Hauses in der Braustraße ließen die Angreifer das Symbol des Portals Indymedia mit roter Farbe zurück. Noch fehle aber eine konkrete Spur, hieß es weiter. Auch ein Bekennerscheiben sei noch nicht aufgetaucht. Die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

