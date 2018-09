Leipzig

Anschlag auf eine Bankfiliale in Leipzig: In der Nacht zum Donnerstag haben Unbekannte 14 Scheiben eines Geldinstituts am Lindenauer Markt zerstört, teilte die Polizei am Morgen mit. Außerdem sprühten die Täter eine Parole, die sich gegen den türkischen Präsidenten Recep Erdoğan richtet, an die Fassade. Die Schäden wurden gegen 2.10 Uhr bemerkt, teilte Polizeisprecher Uwe Voigt mit. Ein Bekennerschreiben ist bislang noch nicht veröffentlicht worden.

In diesem Jahr war bereits mehrfach die Eyüp-Sultan-Moschee im Leipziger Stadtteil Volkmarsdorf angegriffen worden, die von der Ditib, der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für Religion betrieben wird, welcher der türkischen Regierung untersteht. Im aktuellen Fall hat der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Von Frank Döring