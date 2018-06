Leipzig

Auf die Hochschule für Telekommunikation in Leipzig (HfTL) ist in der Nacht zum Freitag ein Anschlag verübt worden. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten um 2.15 Uhr darüber informiert, dass drei vermutlich männliche Unbekannte sich am Gebäude in der Gustav-Freytag-Straße im Leipziger Süden zu schaffen machen. Sie beschädigten Türen, schmissen Fensterscheiben ein und hinterließen mit schwarzer Farbe unter anderem den Schriftzug „Solidarität statt Repression“ auf der Fassade. Bei Ankunft der Beamten waren die Täter bereits mit Fahrrädern geflüchtet. Die Polizei ermittelt.

Zum Zeitpunkt des Anschlags befanden sich keine Menschen im Gebäude. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Von anzi