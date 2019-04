Leipzig

Nachdem die letzten Gäste die Einweihungsparty verlassen hatten, splitterten die Scheiben: Der am Mittwochabend in der Karl-Heine-Straße eröffnete Konsum ist in der Nacht zur Zielscheibe eines Anschlags geworden. Nach Angaben der Polizei warfen unbekannte Täter um 1.22 Uhr bis zu 52 Scheiben des ehemaligen Westwerks im Stadtteil Plagwitz ein. Anschließend flüchteten sie unerkannt.

Die Beamten prüfen jetzt, ob eine politisch motivierte Straftat vorliegt. Im Laufe des Tages soll zudem eine Entscheidung darüber fallen, ob das Landeskriminalamt ( LKA) den Fall übernimmt. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar.

Konsum-Chef Thärichen : „Gewalt nicht tolerierbar“

Der Supermarkt in der historischen Industriehalle war am Mittwoch vor 250 geladenen Gästen eröffnet worden. Konsum-Chef Dirk Thärichen zeigte sich am Donnerstagmorgen entsetzt von der Tat. “Wir sind dafür, dass jeder seine Meinung sagen darf, aber Gewalt ist nicht tolerierbar“, sagte Thärichen im Gespräch mit LVZ.de. Der Markt startete um 8 Uhr trotz der Schäden seinen regulären Betrieb.

Vor der Sanierung des baufälligen Westwerks hatten Künstler eine Unterkunft in dem Kulturzentrum. Sie demonstrierten vor zwei Jahren gegen die Kündigung ihrer Verträge, konnten sich am Ende aber nicht durchsetzen. Auch am Mittwochabend bei der Eröffnung gab es Proteste dagegen, dass die Kulturschaffenden das Gelände verlassen mussten. „Wir haben sie nicht vertrieben“, betonte Thärichen. „Der Unmut richtet sich meiner Meinung nach auch nicht gegen uns, sondern den Vermieter des Westwerks.“

Westwerk soll Zentrum für Kreative bleiben

Peter Sterzing vom Westwerk hatte am Mittwoch bei der Eröffnung erklärt, dass nun alle ehemals ungenutzten Flächen belegt seien. Als im Februar 2017 Kritik an den Umbauplänen für das Kulturzentrum laut wurde, sei diese hauptsächlich von einigen Künstlern ausgegangen, die ihre Räume in einer baufälligen Halle verlassen sollten. „Das richtete sich nicht gegen den Konsum, denn die ersten Pläne für diese Filiale entstanden erst ein halbes Jahr später“, bestätigte er ebenfalls.

Auch das Westwerk spiegele den Wandel von Plagwitz wieder. Doch es bleibe ein Zentrum für Kultur und Kreative, betonte Sterzing. „Wir haben hier über 40 Künstler und 120 weitere Mieter. Gerade kamen noch der feministische Boxverein Sidekick und eine Filiale der Kaffeerösterei aus der Holbeinstraße hinzu.“

Der Konsum befindet sich im hinteren Bereich des historischen Gebäudes. Durch die Schäden sei der Geschäftsbetrieb in dem 500 Quadratmeter großen Markt, einem der größten der Genossenschaftskette in Leipzig, daher auch nicht beeinträchtigt, betonte Geschäftsführer Thärichen. „Der Vermieter hatte heute Morgen die Scherben bereits weggekehrt.“

Von Matthias Roth und Robert Nößler