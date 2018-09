Leipzig

Einsatzkräfte der Polizei rückten am Donnerstagvormittag in Richtung Leipzig-Möckern aus, konzentrierten sich an einem Areal in der Nähe der Georg-Schumann-Straße. Der Grund war eine groß angelegte Anti-Terror-Übung, teilte die Polizeidirektion mit.

Es gehe um eine Übung im Zusammenhang mit lebensbedrohlichen Einsatzlagen, hieß es weiter. Die Leipziger Feuerwehr sei ebenfalls mit eingebunden. Die Aktion finde auf einem nicht-öffentlichen Gelände statt. Auch die Einsatzkräfte sollten bis zum Moment der Lage keine näheren Informationen zu dem Ort bekommen, „um möglichst reale Bedingungen zu gewährleisten“, so Sprecher Andreas Loepki in einer Erklärung.

Weitere Details zu dem Szenario wollte die Behörde nicht preisgeben.

Die Anwohner seien bereits im Vorfeld informiert worden, um Missverständnisse bei Rufen, Schreien oder Schussgeräuschen zu vermeiden, so Loepki weiter.

Polizeiübung in Möckern . Die Anwohner wurden vorab informiert, um Irritationen zu vermeiden. Am Donnerstag waren bei der Übung auch Schüsse zu hören. Quelle: André Kempner

Von lyn