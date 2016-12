Leipzig. In der Nacht zu Freitag haben Unbekannte Antifa-Plakate im Leipziger Stadtteil Connewitz aufgehängt. Dort sind die Namen der 215 Tatverdächtigen aufgelistet, die mutmaßlich vor einem Jahr an dem Überfall von Hooligans und Rechtsextremen auf Connewitz beteiligt waren. Überschrieben ist das Plakat mit „Zwei Jahre Legida – Ein Jahr nach dem Naziangriff auf Connewitz“. Wie Kathleen Doetsch, Sprecherin des Operativen Abwehrzentrums (OAZ) gegenüber LVZ.de sagte, wurden im Bereich um das Werk II und die Wolfgang-Heinze-Straße rund 30 der Schriftstücke aufgehängt. Diese hätten Größen von A0 bis A4. Derzeit werde geprüft, ob die aufgelisteten Namen tatsächlich zu den vor einem Jahr festgenommenen Randalierern gehören.

Passanten hatten die Polizei am Freitagmittag über die Plakate informiert. Beamte des OAZ waren später zur Spurensicherung vor Ort, mehrere Poster wurden demnach entfernt und untersucht. Laut Doetsch hat das OAZ die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Strafbestand nach dem Sächsischen Datenschutzgesetz und mögliche üble Nachrede.

Am Ende der Plakate wird zu einer Demo am 9. Januar in der Herderstraße aufgerufen. Ein Jahr zuvor hatten Hooligans und Rechtsextreme parallel zu einem Legida-Aufmarsch in der Innenstadt Geschäfte und Kneipen in Connewitz verwüstet. Am 9. Januar 2017 will Legida erneut in der Messestadt demonstrieren, mehrere Initiativen haben bereits Protest dagegen angekündigt.

luc