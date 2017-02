Leipzig/Halle. Die Polizei Sachsen ist einer Frau auf die Schliche gekommen, die im Jahr 2016 Mobiltelefone im Wert von mehreren Tausend Euros entwendet hat. Die 40-Jährige sendete 13 Pakete ohne die hochwertigen Handys weiter in ihre Zielländer in Skandinavien und dem Benelux-Raum.

Die Frau aus Sachsen-Anhalt nutzte ihre Arbeitstelle in einem Logistikunternehmen am Flughafen Leipzig/ Halle aus, um die Warensendungen zu öffnen und die Mobiltelefone zu stehlen. Um auf die Fährte der Diebin zu gelangen, wertete die Polizei die Spuren der weiterverkauften Mobiltelefone aus. Zudem verfolgten sie die Wege der Warensendungen zurück.

Am 13. Februar dieses Jahres durchsuchte die Polizei zwei Objekte am Flughafen Halle/ Leipzig und in Bitterfeld-Wolfen. Dabei fand sie Beweismaterial – unter anderem Mobiltelefone, die die Frau noch nicht veräußert hatte. Wegen dieser Beweislast gestand die Beschuldigte in einer Vernehmung die Taten. Die Polizisten arbeiten nun die gesicherten Beweise auf.

Wie die Beamten mitteilten, vertrieb die Frau die Handys über Wiederverkaufsportale im Internet. Das durch den Handel eingenommene Geld behielt die Frau für sich.

