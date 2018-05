Leipzig

Glimpflich ging am Mittwoch ein Arbeitsunfall auf einer Baustelle in Leipzig-Lindenau aus. Bei Arbeiten in der Lionstraße war am Mittag ein Mann verschüttet worden. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen aus, um das Opfer zu retten.

Der Arbeiter konnte vor Ort schnell befreit werden. Der Mann sei unverletzt geblieben, teilte die Polizei auf Nachfrage mit. Ein Straftatverdacht bestehe nicht, daher werde auch nicht ermittelt, hieß es.

Von nöß