Leipzig

Am Donnerstagmorgen ist ein 44-jähriger Mann auf einer Baustelle in der Bennigsenstraße in Leipzig-Volkmarsdorf durch einen Schornsteinschacht gefallen und hat sich dabei schwer verletzt. Nach Angaben der Polizei passierte der Unfall, während der Mann im Rahmen seiner Tätigkeit als Architekt bei einer Hausbegehung war. Dabei ging der Mann über den zurückgebauten Schornstein. Das Loch war mit einem Brett abgedeckt, das aber zerbrach.

Ein 57-jähriger Mitarbeiter einer zuständigen Baufirma beobachtete den Unfall und leistete umgehend erste Hilfe. Außerdem verständigte er den Notruf. Ein Krankenwagen brachte den 44-jährigen Verletzten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei sicherte währenddessen die Unfallstelle und nahm weitere Ermittlungen auf.

thiko