Leipzig

Zwei maskierte Unbekannte haben bereits am Freitag einen 17-Jährigen in Leipzig-Leutzsch mit einem Messer bedroht und beraubt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Das Opfer war gegen 21.30 Uhr auf der Philipp-Reis-Straße in Richtung Gaußstraße unterwegs, als es von den beiden Tätern aufgehalten wurde. Die Unbekannten bedrohten den Jugendlichen mit einem Messer, hielten ihn fest und durchsuchten seine Taschen. Dann zogen sie eine Musikbox im Wert von etwa 200 Euro aus der Tasche des 17-Jährigen und verschwanden mit ihrer Beute. Das Opfer floh und verletzte sich dabei leicht.

Der 17-Jährige beschreibt die beiden Täter folgendermaßen: Einer der beiden Männer war 1,90 groß und eher sportlich, der andere 1,75 Meter groß und von fülliger Statur. Einer der beiden trug eine schwarze Jacke mit dem Schriftzug „ North Face“ und eine schwarze Jogginghose, der andere eine graue Outdoorhose mit Seitentaschen. Beide Männer werden auf 25 bis 30 Jahre geschätzt. Die Polizei ermittelt.

Wer Angaben zur Tat machen kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in der Dimitroffstr. 1 in Leipzig oder telefonisch unter der (0341) 96 64 66 66 zu melden.

Von soa