Auf frischer Tat ertappt: Ladendiebe in Aktion

Leipzig. Die einen versuchten es in einem Kaufhaus auf der Hainstraße, die anderen in einem Supermarkt auf der Georg-Schumann-Straße, ein weiterer in der Grünauer Allee: Ladendiebe, die am Mittwoch Ware im Wert von bis zu 400 Euro klauen wollten.

Doch ihre Rechnung ging jeweils nicht auf. Laut Polizei erwischte ein Ladendetektiv zwei Männer im Leipziger Zentrum als sie Schuhe und Kleidung im Wert von rund 400 Euro stehlen wollten, von denen sie zuvor die Diebstahlsicherungen herausgeschnitten hatten.

Zudem ertappte ein Ladendetektiv zwei Männer in einem Supermarkt in Leipzig-Gohlis, als sie mit Ware im Wert von 120 Euro fliehen wollten. Als sich der Detektiv ihnen in den Weg stellte, rannten sie gegen eine 85-jährige Frau, diese stürzte und wurde mit Prellungen ins Krankenhaus gebracht. Die Täter entkamen.

Ein weiterer Mann wurde in Leipzig-Grünau ertappt, als er mit seinem prall gefüllten Einkaufsbeutel ohne zu zahlen aus einem Supermarkt flüchten wollte. Als sich ein Mitarbeiter ihm in den Weg stellen wollte, wurde der Dieb handgreiflich und entkam. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche nach einem etwa 40- bis 50-jährigen Mann, der zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß ist und zum Tatzeitpunkt eine schwarz-rote Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine karierte Jacke sowie eine schwarze Mütze trug.

Gegen die fünf Täter wird nun ermittelt.

vm