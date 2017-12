Aufregung in Leipzig: Feuerwehr am Brühl und an der Red-Bull-Arena im Einsatz

Leipzig. Aufregung in der Leipziger Innenstadt: Innerhalb weniger Minuten musste die Feuerwehr am Sonnabend zu zwei Einsätzen ausrücken. Gegen 17.45 Uhr wurden Teile des Einkaufszentrums „Höfe am Brühl“ kurzzeitig geräumt, nachdem dort Alarm ausgelöst worden war.

Nach Angaben der Rettungsleitstelle habe jedoch keine Gefahr bestanden. Der Alarm sei durch Sprühnebel ausgelöst worden. Der reguläre Betrieb konnte kurz darauf wieder aufgenommen werden.

Feuer am Stadion

Auch an der Leipziger Red Bull Arena sorgte ein Feueralarm für Aufregung. Nach dem Abpfiff des Bundesligaspiels von RB Leipzig gegen Mainz war ein Papierkorb auf einer Herrentoilette in Brand geraten. Laut Feuerwehr konnten die Flammen schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Außerdem mussten Rettungskräfte am Samstagabend zu einem medizinischen Notfall am Waldplatz ausrücken. Dort war ein Mensch gestürzt, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Demnach zog sich der Verletzte eine Platzwunde am Kopf zu. Durch den Einsatz wurde auch der Verkehr kurzzeitig beeinträchtigt.

jhz