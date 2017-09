„Auswärtiges Amt“ prellt Leipziger um 1300 Euro – Polizei ermittelt

Leipzig. Ein Betrüger hat sich am Montag als Behördenmitarbeiter ausgegeben und so einem 31-Jährigen 1300 Euro abgenommen. Der Mann, der seit vier Jahren in Deutschland und derzeit in Leipzig lebt, erhielt gegen 12.30 Uhr einen Anruf eines vermeintlichen „Alex Jonson“. Dieser behauptete, Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes zu sein. Er erklärte seinem Opfer, dass dieses bei seinem Flug von Indien nach Stuttgart vor vier Jahren Dokumente falsch ausgefüllt hätte. Er drohte ihm mit Strafverfolgung und einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro oder 15 Tagen Haft. Der 31-Jährige könne sich jedoch aus der Affäre ziehen, wenn er über den Geldtransferdienst Western Union zwei Mal einen Betrag von je 650 Euro überweisen würde.

Der vermeintliche Behördenmitarbeiter telefonierte über drei Stunden mit dem 31-Jährigen, bis dieser das Geld überwiesen hatte. Erst als der Mann am anderen Ende der Leitung erneut Geld forderte, schöpfte der Geschädigte Verdacht. Diesmal sollte er zwei Mal je 620 Euro überweisen. Der 31-Jährige recherchierte im Internet und stellte fest, dass er einer Betrugsmasche aufgesessen war. Er verständigte die Polizei. Diese ermittelt nun wegen Betrugs.

joka