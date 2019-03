Leipzig

In Leipzig wurde zwischen Freitag bis Montag in mehrere Autos eingebrochen. Unbekannte zerschlugen dabei die Seitenscheiben der Fahrzeuge und bauten fest installierte Navis aus. Der entstandene Sachschaden liegt jeweils mindestens im dreistelligen Bereich.

Die Täter schlugen gleich bei zwei Audi A 3 in Gohlis-Mitte und Euritzsch zu und entwendeten die Navi-Geräte. Der Stehlschaden liegt jeweils im mittleren vierstelligen Bereich. In Gohlis-Mitte konnte ein weiterer Diebstahl an einem daneben geparkten Skoda Superb durch eine ausgelöste Alarmanlage verhindert werden. Bei einem Einbruch in einen Seat Exeo in Möckern wurde das Navigationssystem samt Radio geklaut. Die Gesamthöhe des Schadens steht noch aus.

Von Ebu