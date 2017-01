Leipzig. Auf der Autobahn A 38 ist am Sonnabend das Auto einer Familie beschossen worden. Die Hintergründe sind noch unklar. Wie die Polizei auf LVZ-Anfrage mitteilte, fuhr ein in Leipzig wohnhafter Mann (56) mit seiner Frau (55) und der Tochter (10) in Richtung Dresden. Kurz vor 17 Uhr, die Familie befand sind etwa im Bereich Leipzig-Süd, krachte es plötzlich und ein Projektil durchschlug die Heckscheibe des Opel Zafira und zerstörte diese. Anschließend trat das Geschoss durch eine Seitenscheibe wieder aus.

Die Insassen des Autos blieben den Angaben zufolge unverletzt. Die Polizei prüft, ob es sich um einen gezielten Schuss auf dieses Auto handelte oder womöglich eher ein durch Fahrlässigkeit hervorgerufener Unglücksfall dahintersteckt. Nähere Informationen will die Polizei im Laufe des Tages geben.

Von F. D.