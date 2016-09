Leipzig. Wieder ist ein Auto in Leipzigs Musikviertel abgebrannt: In der Haydnstraße direkt vor dem beliebten Fleischerladen Scheinpflug ging in der Nacht zu Samstag gegen 1.30 Uhr ein PKW in Flammen auf. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung. Das Fahrzeug sei sichergestellt worden und werde nun kriminaltechnisch untersucht werden, so ein Sprecher. In den vergangenen Monaten war es bereits mehrfach zu Brandstiftungen an Autos im Viertel gekommen.

Von LVZ