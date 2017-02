Leipzig. In der Nacht zu Sonntag ist im Leipziger Stadtteil Mockau ein abgestelltes Auto aus bisher ungeklärter Ursache in Flammen aufgegangen. Ein Zeuge sah kurz vor Eintreffen der Polizei einen Mann in der Nähe des Fahrzeugs, wie die Behörde am Montag mitteilte. Laut Aussage des 27-Jährigen soll der Unbekannte beim Ertönen der Polizeisirene die Flucht ergriffen haben.

Die Beamten konnten wenig später einen Mann stellen. Ob es sich tatsächlich um die beschrieben Person handelte, war zunächst unklar. Das Auto wurde durch die Flammen so stark zerstört, dass ein Totalschaden entstand.

Die Ermittlungen der Beamten in alle Richtungen dauern an. Laut Polizei deutete zunächst nichts auf eine politisch motivierte Tat hin.

jhz