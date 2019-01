Leipzig

Ein brennenden Auto musste die Feuerwehr in der Nacht zum Mittwoch im Leipziger Stadtteil Schleußig löschen. Der Mercedes hatte am Rand der Stieglitzstraße geparkt, als er gegen 0.30 Uhr in Flammen stand. Nach Angaben der Polizei löschten die Einsatzkräfte zwar das Feuer, konnten aber den Totalschaden des Fahrzeuges nicht mehr verhindern. Die Polizei stellte den Wagen für weitere Untersuchungen sicher und ermittelt wegen Brandstiftung.

Von mro