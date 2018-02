Leipzig. In der Leipziger Wolfgang-Heinze-Straße ist gegen 20 Uhr am Mittwochabend ein Fußgänger von einem Auto erfasst worden. Laut einem Sprecher der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle wurde das Unfallopfer schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Der Einsatz der Polizei ist dauerte an. Augenzeugen berichten von einer Sperrung der Straße zwischen Connewitzer Kreuz und dem Spielplatz an der Herderstraße. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, muss noch ermittelt werden.

