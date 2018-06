Leipzig

Am Montagnachmittag ist ein neunjähriges Mädchen von einem Auto auf dem Schönauer Ring in Leipzig erfasst worden. Das Kind lief gegen 17 Uhr ohne auf den Verkehr zu achten über die Straße, so die Polizei. Die Neunjährige stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen alarmierten die Polizei und Rettungskräfte. Am Fahrzeug des 63-jährigen Fahrers entstand ein Schaden in Höhe von rund 2000 Euro.

dei